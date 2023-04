Azione-Iv: prove di partito unico, litigando su tutto (Di giovedì 13 aprile 2023) La tregua (armata) tra Carlo Calenda e Matteo Renzi consiste in una bozza di percorso congressuale che, in linea puramente teorica, dovrebbe portare alla costituzione del sospirato partito unico il first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 aprile 2023) La tregua (armata) tra Carlo Calenda e Matteo Renzi consiste in una bozza di percorso congressuale che, in linea puramente teorica, dovrebbe portare alla costituzione del sospiratoil first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloElia3 : @parens12 @thebigdeeper @Massimi67339505 Il PM avvia un'azione penale quando riceve una notizia di reato. Per richi… - anna_boggero : RT @laura_ceruti: @NatMarmo Infatti io credo che saremmo stati comunque in parlamento, il connubio con Azione è stato un errore ,eppure Cal… - laura_ceruti : @NatMarmo Infatti io credo che saremmo stati comunque in parlamento, il connubio con Azione è stato un errore ,eppu… - GianlucaDeRosaS : RT @ilfoglio_it: Quelli di Azione vogliono lo scioglimento di Italia viva. I renziani replicano: “Hanno paura di un congresso aperto”. Di @… - geniazze : RT @ilfoglio_it: Quelli di Azione vogliono lo scioglimento di Italia viva. I renziani replicano: “Hanno paura di un congresso aperto”. Di @… -