Azione-Italia Viva, la versione di Calenda: “Renzi è diventato plenipotenziario e ha negato qualsiasi impegno finanziario per il partito unico” (Di giovedì 13 aprile 2023) “In questi giorni è naufragato il progetto di partito unico con Italia Viva e credo che siccome era una promessa elettorale va raccontato il perché”. Inizia così un lungo video in cui Carlo Calenda parla, ancora, del fallito progetto di partito unico tra Azione e Italia Viva. “Dopo le elezioni si è capito abbastanza bene che Renzi non lo voleva fare prima delle europee ed è una visione a cui noi ci siamo opposti”, aggiunge Calenda, sottolineando di aver sempre creduto nel progetto del partito unico. “Mi è stato chiaro – spiega – che questo progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto non un passo di lato ma cinque passi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “In questi giorni è naufragato il progetto dicone credo che siccome era una promessa elettorale va raccontato il perché”. Inizia così un lungo video in cui Carloparla, ancora, del fallito progetto ditra. “Dopo le elezioni si è capito abbastanza bene chenon lo voleva fare prima delle europee ed è una visione a cui noi ci siamo opposti”, aggiunge, sottolineando di aver sempre creduto nel progetto del. “Mi è stato chiaro – spiega – che questo progetto non andava da nessuna parte quandoha fatto non un passo di lato ma cinque passi ...

