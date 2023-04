Aziende partecipate | da Cingolani a Cattaneo | chi sono i nuovi vertici

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo ha trovato la quadra sui nomi al vertice delledi Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. A Enel indicati Paolo Scaroni come presidente, Flavioamministratore delegato. Attuale presidente del Milan e vicepresidente della banca d'investimento Rotschild & Co., Paolo Scaroni è di origine vicentina e laureato in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano nel 1969, noto per aver guidato l'Eni tra il 2005 e il 2014, periodo in cui agì nell'ottica dell'aumento degli investimenti sul gas naturale a scapito di quelli nel petrolio. Inoltre, Scaroni ha svolto il ruolo di amministratore delegato di Enel dal 2002 al 2005, designato dal secondo governo Berlusconi. Flavio, nato a Rho il 27 giugno ...