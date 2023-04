Avengers: Infinity War, una sequenza con Thanos lunga 45 minuti è stata tagliata (Di giovedì 13 aprile 2023) Jim Starlin, noto fumettista e creatore di Thanos, ha svelato che una lunga sequenza con il Titano Pazzo è stata rimossa dal montaggio finale di Avengers: Infinity War. Uscito nelle sale nel 2018, Avengers: Infinity War ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per il Marvel Cinematic Universe, portando sul grande schermo tutta la potenza cosmica di Thanos, il Titano Pazzo nato dalla mente di Jim Starlin. Ed è stato proprio il noto fumettista a svelare un interessante retroscena: una sequenza lunga 45 minuti sarebbe stata rimossa dal montaggio finale del film. "Un mese prima dell'uscita del film ricevetti una mail di Joe Russo in cui mi diceva che avrebbero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Jim Starlin, noto fumettista e creatore di, ha svelato che unacon il Titano Pazzo èrimossa dal montaggio finale diWar. Uscito nelle sale nel 2018,War ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per il Marvel Cinematic Universe, portando sul grande schermo tutta la potenza cosmica di, il Titano Pazzo nato dalla mente di Jim Starlin. Ed è stato proprio il noto fumettista a svelare un interessante retroscena: una45sarebberimossa dal montaggio finale del film. "Un mese prima dell'uscita del film ricevetti una mail di Joe Russo in cui mi diceva che avrebbero ...

