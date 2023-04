Autostrada A11: 35enne di Scandicci muore nella notte sbattendo contro un cantiere (Di giovedì 13 aprile 2023) Si chiamava, Lapo Papucci, aveva 35 anni e risiedeva a Scandicci: è morto nella notte, intorno alle 23,45 di ieri, 12 aprile 2023, proveniva da Montecatini e sarebbe andato a sbattere con l'auto - stando alla prima ricostruzione dei soccorritori - contro un cantiere poco prima casello di Pistoia Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 aprile 2023) Si chiamava, Lapo Papucci, aveva 35 anni e risiedeva a: è morto, intorno alle 23,45 di ieri, 12 aprile 2023, proveniva da Montecatini e sarebbe andato a sbattere con l'auto - stando alla prima ricostruzione dei soccorritori -unpoco prima casello di Pistoia

