Auto elettriche, potrebbe arrivare la tassa in base ai KM percorsi (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid In Italia le Auto elettriche godono di numerosi vantaggi, ma c'è sempre la preoccupazione che tutto ciò potrebbe finire. Con l'introduzione di nuove tasse, si teme che i costi dell'energia possano diventare più alti rispetto a quelli del carburante come nel caso del Vermont negli Stati Uniti. Le Auto elettriche stanno diventando sempre più diffuse in Vermont, con la diffusione di colonnine di ricarica in tutto il territorio e incentivi fiscali federali fino a 7.500 dollari. Il governo dello Stato è preoccupato per le potenziali perdite di entrate, come ad esempio l'1 milione di dollari che nel 2023 potrebbero non essere riscossi a causa delle minori tasse sulla benzina. Soldi fondamentali per abbellire e mantenere in buone condizioni le strade. I legislatori locali ...

