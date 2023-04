ATTENZIONE MALWARE “Guarda chi è morto…”

Leggi su butac

(Di giovedì 13 aprile 2023) Oggi ce la caviamo con poco, ma ci tenevamo a segnalarvi questo messaggio che sta circolando su tantissime bacheche social. Arriva come messaggio privato, inizialmente lo si è visto circolare su Facebook ma pare si stia replicando anche su altre piattaforme. Il testo del messaggio “gioca” sulla nostra curiosità e preoccupazione:chi è morto in un incidente, credo che tu lo conosca, mi dispiace tanto… A seguire un link da cliccare. Purtroppo nel 2023 sono ancora tanti coloro che, letto il messaggio, anche se il link è decisamente strano, cliccano senza pensarci due volte. Su Facebook, facendo così, succede che il messaggio viene inoltrato ad altri nostri contatti, tale e quale a come è arrivato a noi, solo che stavolta i nostri contatti crederanno che siamo noi a inviarlo. L’ennesima evoluzione di quei messaggi che abbiamo visto in passato, dove il testo ci ...