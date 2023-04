Atp Montecarlo | Sinner vola ai quarti | Hurkacz ko in rimonta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… - MarcoBeltrami79 : Cosa ci faceva Usain Bolt accanto a Melissa Satta all’ATP Montecarlo durante la partita di Sinner #usainbolt… - solounastella : RT @TheSinnersDrea1: Purtroppo è sempre il solito problema agli addominali obliqui. Da quando lo ha accusato alle Atp Finals la prima volta… - OA_Sport : VIDEO Sinner-Hurkacz, ATP Montecarlo 2023: highlights e sintesi. Il match-point annullato dall’italiano - -

(PRINCIPATO DI MONACO) - Jannik Sinner supera Hubert Hurkacz in rimonta e vola ai quarti di finale del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi ...... venerdì su Sky Sport e in streaming su NOW RUBLEV (Rus) - STRUFF (Rus) FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICABest ranking per Sinner: è n. 8 al mondo Grazie agli 80 punti ...Infine, aun nuovo stop all'addome. Non si può che augurare a Berrettini un pronto ritorno in campo, ma è quantomeno da mettere in preventivo un forfait dall'250 di Monaco a cui è ...

Diretta Musetti: segui la sfida contro Djokovic a Montecarlo LIVE Corriere dello Sport

Il numero 4 del seeding e del mondo, il norvegese Casper Ruud, recente vincitore del torneo ATP 250 dell’Estoril, esce di scena prematuramente a Montecarlo: negli ottavi di finale esce vittorioso dal ...Crederci sempre. Jannik Sinner perde un set, va sotto di un break nel secondo, ma non si arrende e alla fine la spunta contro un ottimo Hubert Hurkacz (n.13 ATP), negli ottavi di finale del Masters100 ...