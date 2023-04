Atp Montecarlo, Sinner vola ai quarti. Hurkacz battuto in rimonta (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del "Rolex Monte - Carlo Masters" , terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 aprile 2023) Janniksi qualifica per idi finale del "Rolex Monte - Carlo Masters" , terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra ...

