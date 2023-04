Atp Montecarlo | Sinner vola ai quarti Hurkacz battuto in rimonta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… -

Non finisce il periodo sfortunato di Matteo Berrettini che si ritira dal torneo di Monte Carlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il ..., la sfortuna continua ad accanirsi sul tennista azzurro: la decisione a poche ore dal match con il danese Rune. Non trova pace Matteo Berrettini . L'azzurro sarebbe dovuto scendere in ...Matteo Berrettini si ritira dal torneo di, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano ha scritto su Instagram:. 'Non so da dove cominciare... stavo ...

Giornata di ottavi di finale all‘Atp di Montecarlo. Il primo Master 1000 sulla terra del 2023 entra quindi nel vivo, con i migliori giocatori pronti a sfidarsi per proseguire il percorso nel ...(Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters Series 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco ...