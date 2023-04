ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti ha sconfitto il n.1 del mondo Novak Djokovic. I precedenti della storia (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzo Musetti, con la vittoria di oggi contro Novak Djokovic, diventa il nono italiano ad aver sconfitto il giocatore classificato al numero 1 del ranking ATP. Una storia, questa, che si è arricchita di diversi capitoli solo negli ultimi sei anni, ma della quale vale la pena ripercorrere i passi fin dal primo momento, almeno da quando il tennis è Open ed è stata creata l’associazione professionistica maschile, cioè nel 1973. Nei primi anni dell’ATP furono due i principali disturbatori di numeri 1 in chiave italiana. L’antesignano fu Corrado Barazzutti, che sconfisse Ilie Nastase a Monaco di Baviera, che al tempo faceva parte del Grand Prix (il circuito era organizzato in modo completamente diverso). Al tempo il futuro numero 7 del mondo era 71°, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023), con la vittoria di oggi contro, diventa il nono italiano ad averil giocatore classificato al numero 1 del ranking ATP. Una, questa, che si è arricchita di diversi capitoli solo negli ultimi sei anni, maquale vale la pena ripercorrere i passi fin dal primo momento, almeno da quando il tennis è Open ed è stata creata l’associazione professionistica maschile, cioè nel 1973. Nei primi anni dell’ATP furono due i principali disturbatori di numeri 1 in chiave italiana. L’antesignano fu Corrado Barazzutti, che sconfisse Ilie Nastase a Monaco di Baviera, che al tempo faceva parte del Grand Prix (il circuito era organizzato in modo completamente diverso). Al tempo il futuro numero 7 delera 71°, ma ...

