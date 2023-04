ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti batte Djokovic: “Mi tremava la mano per paura di vincere, mi viene da piangere” (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzo Musetti ha firmato un’impresa monumentale al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo il numero 1 al mondo e qualificandosi ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa del Principato. Il tennista italiano è riuscito a battere il fuoriclasse Novak Djokovic, scrivendo una nuova pagina di storia del tennis tricolore. Il toscano ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4: dopo aver perso il primo set, è riuscito a pareggiare i conti con grandissima maestria e poi ha domato anche la pioggia, gestendo l’interruzione di circa un’ora e surclassando il balcanico nella terza frazione. Un italiano ha battuto il numero 1 del ranking ATP, un paio di settimane dopo il sigillo firmato da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. E proprio domani si fronteggeranno Musetti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)ha firmato un’impresa monumentale al Masters 1000 di, sconfiggendo il numero 1 al mondo e qualificandosi ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa del Principato. Il tennista italiano è riuscito are il fuoriclasse Novak, scrivendo una nuova pagina di storia del tennis tricolore. Il toscano ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4: dopo aver perso il primo set, è riuscito a pareggiare i conti con grandissima maestria e poi ha domato anche la pioggia, gestendo l’interruzione di circa un’ora e surclassando il balcanico nella terza frazione. Un italiano ha battuto il numero 1 del ranking ATP, un paio di settimane dopo il sigillo firmato da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. E proprio domani si fronteggerannoe ...

