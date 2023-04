ATP Montecarlo | Jannik Sinner | “Il match-point è stato la chiave di volta contro Hurkacz Con Djokovic…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023)si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP2023, in cui l’azzurro ha superato in rimonta agli ottavi il polacco Hubert, dopo aver annullato unnel tie break del secondo set. Domani sfida con uno tra il serbo Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Cosìa caldo a fine: “E’ stata molto dura. Giocaredi lui è difficile, per un set e mezzo èmigliore di me. Ha servito benissimo, poi ho iniziato a rispondere meglio. Quando l’ho breakkato siamo tornati alla pari. Per me è stata la prima partita dell’anno sulla terra, non ho giocato il mio miglior tennis“. Spiega l’italiano come è cambiato il: “Il ...