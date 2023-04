ATP Montecarlo: dove vedere Sinner-Hurkacz in TV e in streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) L’incontro Sinner-Hurkacz è il primo match di giornata (ore 11:00) in programma al Court Rainier III, il campo principale dell’ATP Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione (il primo sulla terra rossa). Il vincitore approderà ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Jannik e Hubert sono molto amici, ma pensare che uno dei due possa essere felice di essere battuto equivarrebbe a un’eresia. D’altronde l’obiettivo di Jannik è chiaro: passare il turno per confrontarsi con l’attuale numero uno del mondo, grande favorito nel match odierno contro il talento di Carrara, così da crescere ulteriormente come giocatore. Prima però c’è da superare l’ostacolo polacco, un dettaglio non affatto trascurabile. Di seguito le informazioni su dove ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) L’incontroè il primo match di giornata (ore 11:00) in programma al Court Rainier III, il campo principale dell’ATP, terzo Masters 1000 della stagione (il primo sulla terra rossa). Il vincitore approderà ai quarti di finale,affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Jannik e Hubert sono molto amici, ma pensare che uno dei due possa essere felice di essere battuto equivarrebbe a un’eresia. D’altronde l’obiettivo di Jannik è chiaro: passare il turno per confrontarsi con l’attuale numero uno del mondo, grande favorito nel match odierno contro il talento di Carrara, così da crescere ulteriormente come giocatore. Prima però c’è da superare l’ostacolo polacco, un dettaglio non affatto trascurabile. Di seguito le informazioni su...

