ATP Montecarlo: dove vedere Musetti-Djokovic in TV e in streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Il terzo incontro in programma oggi sul campo centrale dell’ATP Montecarlo vedrà Lorenzo Musetti e Novak Djokovic uno contro l’altro. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove ad attenderli ci sarà il vincente della sfida tra Sinner e Hurkacz, primo match in calendario questa mattina sul Court Rainier III. Il talento di Carrara è reduce dal doppio bagel rifilato al malcapitato Luca Nardi nella sfida di ieri pomeriggio, in un match che non ha mai avuto storia. Lo stesso si può dire per il match tra Nole e Ivan Gakhov, con il 26enne russo che – senza sponsor – ha giocato con il completino regalatogli dal connazionale Andrey Rublev. Di seguito le informazioni su dove vedere Musetti-Djokovic in televisione e in streaming all’ATP ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il terzo incontro in programma oggi sul campo centrale dell’ATPvedrà Lorenzoe Novakuno contro l’altro. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale,ad attenderli ci sarà il vincente della sfida tra Sinner e Hurkacz, primo match in calendario questa mattina sul Court Rainier III. Il talento di Carrara è reduce dal doppio bagel rifilato al malcapitato Luca Nardi nella sfida di ieri pomeriggio, in un match che non ha mai avuto storia. Lo stesso si può dire per il match tra Nole e Ivan Gakhov, con il 26enne russo che – senza sponsor – ha giocato con il completino regalatogli dal connazionale Andrey Rublev. Di seguito le informazioni suin televisione e inall’ATP ...

