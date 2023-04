ATP Montecarlo: dove vedere Berrettini-Rune in TV e in streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Il match di oggi dell’ATP Montecarlo tra Matteo Berrettini e Holger Rune è l’ultimo in programma al Court des Princes, con l’inizio fissato non prima delle ore 15:00. Berrettini sarà dunque l’ultimo italiano a scendere in campo, preceduto da Sinner e Musetti, rispettivamente in campo alle 11:00 contro Hurkacz e non prima delle 13:40 contro Djokovic. Nella giornata di ieri, l’ex numero 6 del mondo ha sconfitto al terzo set l’argentino Francisco Cerundolo dopo 2 ore e 41 minuti, in quella che è stata una partita rocambolesca. Avanti 5-0 nel primo set, Matteo si è fatto rimontare in maniera incredibile dall’avversario, fino a perdere il set 5-7. Il finalista di Wimbledon 2021 è stato però bravo a reagire, aggiudicandosi il tie break nel secondo set e vincendo agevolmente il terzo set conclusosi col punteggio di 6-4 a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il match di oggi dell’ATPtra Matteoe Holgerè l’ultimo in programma al Court des Princes, con l’inizio fissato non prima delle ore 15:00.sarà dunque l’ultimo italiano a scendere in campo, preceduto da Sinner e Musetti, rispettivamente in campo alle 11:00 contro Hurkacz e non prima delle 13:40 contro Djokovic. Nella giornata di ieri, l’ex numero 6 del mondo ha sconfitto al terzo set l’argentino Francisco Cerundolo dopo 2 ore e 41 minuti, in quella che è stata una partita rocambolesca. Avanti 5-0 nel primo set, Matteo si è fatto rimontare in maniera incredibile dall’avversario, fino a perdere il set 5-7. Il finalista di Wimbledon 2021 è stato però bravo a reagire, aggiudicandosi il tie break nel secondo set e vincendo agevolmente il terzo set conclusosi col punteggio di 6-4 a ...

