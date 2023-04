Atp Montecarlo, Berrettini lascia per infortunio: 'Stavo tornando... ma così è difficile' (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo , terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui . Il tennista romano lo ha annunciato su ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteosi ritira dal torneo di, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui . Il tennista romano lo ha annunciato su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… - Matteo_Faletto : #Berrettini si ritira dall'atp di #montecarlo ,fatale il messaggio della #satta : ' Amo sto a casa da sola non c'è nessuno <3 ' - sportmediaset : Sinner soffre, ma lotta e alla fine stende Hurkacz: ora Djokovic o derby #sinner #tennis #montecarlo - repubblica : Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vince contro Hurkacz e va ai quarti. Berrettini si ritira per problemi fisici - SkyTG24 : Matteo Berrettini si ritira dall’Atp Montecarlo a causa di un nuovo infortunio -