Atp Montecarlo, Berrettini lascia per infortunio: "Stavo tornando... ma così è difficile" (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo , terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui . Il tennista romano lo ha annunciato su Instagram....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… - Emanuele_8G : Montecarlo, Berrettini si ritira per un infortunio agli addominali | - fisco24_info : Atp Montecarlo 2023, Sinner ai quarti. Berrettini si ritira: (Adnkronos) - Negli ottavi battuto Hurkacz in 3 set… - giovannipelazzo : Con la vittoria su Hurkacz ???? (l'8ª vittoria in carriera annullando MP) #Sinner ???? scavalca momentaneamente Alcaraz… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Sinner soffre, ma lotta e alla fine stende Hurkacz: ora Djokovic o derby #sinner #tennis #montecarlo -