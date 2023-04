Atp Montecarlo 2023, Sinner ai quarti. Berrettini si ritira (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters Series 1000 di Montecarlo 2023. L'azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, per 3-6, 7-6 (8-6), 6-1. Sinner, dopo una palla break non sfruttata in avvio, si ritrova subito sotto 0-3. Hurkacz si aggrappa al servizio (15 ace in totale, 82% dei punti vinti sulla prima palla) e senza troppi scossoni porta a casa il primo parziale. La missione di Sinner diventa decisamente più complicata quando, nel secondo set, l'azzurro cede il servizio (1-2) e si ritrova ancora ad inseguire. L'altoatesino riesce però a restituire subito il break e torna in carreggiata. Hurkacz cancella una pesantissima palla break nell'ottavo game: si va al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Janniksi qualifica per idi finale del torneo Atp Masters Series 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, per 3-6, 7-6 (8-6), 6-1., dopo una palla break non sfruttata in avvio, si ritrova subito sotto 0-3. Hurkacz si aggrappa al servizio (15 ace in totale, 82% dei punti vinti sulla prima palla) e senza troppi scossoni porta a casa il primo parziale. La missione didiventa decisamente più complicata quando, nel secondo set, l'azzurro cede il servizio (1-2) e si ritrova ancora ad inseguire. L'altoatesino riesce però a restituire subito il break e torna in carreggiata. Hurkacz cancella una pesantissima palla break nell'ottavo game: si va al ...

