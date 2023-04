Atp Montecarlo 2023 | Sinner ai quarti Berrettini si ritira

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… - sinneristi1 : RT @caballero_ita: che capolavoro #Jannik complimenti ???????????????? #atp #sinner #Montecarlo - sinneristi1 : RT @giovannipelazzo: Con la vittoria su Hurkacz ???? (l'8ª vittoria in carriera annullando MP) #Sinner ???? scavalca momentaneamente Alcaraz ????… - Mirko79045720 : RT @paoloigna1: Lesione di secondo grado agli obliqui. Chi ha fatto un po' di sport o palestra sa cosa significa. E' quasi un miracolo che… - KayeMenner : RT @paoloigna1: Lesione di secondo grado agli obliqui. Chi ha fatto un po' di sport o palestra sa cosa significa. E' quasi un miracolo che… -

Non finisce il periodo sfortunato di Matteo Berrettini che si ritira dal torneo di Monte Carlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il ...Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneoMasters Series 1000 di2023. L'azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, per 3 - 6, 7 - 6 (8 - 6), 6 - 1.Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneoMasters Series 1000 di2023. L'azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, per 3 - 6, 7 - 6 (8 - 6), 6 - 1. ...

Giornata di ottavi di finale all‘Atp di Montecarlo. Il primo Master 1000 sulla terra del 2023 entra quindi nel vivo, con i migliori giocatori pronti a sfidarsi per proseguire il percorso nel ...(Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters Series 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco ...