ATP Montecarlo 2023, sarà Sinner-Musetti! Un precedente e il fattore stanchezza da considerare (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Ci aspetta un derby italiano rovente sulla terra rossa del Principato: il tennista altoatesino, reduce dal successo contro Hubert Hurkacz dopo aver annullato un match-point nel secondo set, incrocerà il giocatore toscano, capace di firmare un'impresa da brividi battendo il numero 1 al mondo Novak Djokovic. L'appuntamento è per venerdì 14 aprile (quarto match a partire dalle ore 11.00), in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro uno tra Holger Rune, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Montecarlo ospiterà il testa a testa tra i due 21enni: da una parte il numero 8 al mondo, dall'altra il numero 21 del ranking ATP. I due giovani talenti del movimento tricolore si sono fronteggiati una sola volta in passato.

