ATP Montecarlo 2023 oggi: calendario partite, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Continua lo spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sulla terra rossa del Principato di Monaco si svolgeranno quest'oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare e in tre degli otto match totali ci sarà anche l'Italia. Il primo rappresentante del Bel Paese a scendere in campo sarà il classe 2001 Jannik Sinner, che sfiderà il polacco Hubert Hurkacz (n.10 del ranking) nel primo match sul Court Rainier III alle ore 11:00. Chi troverà il successo in questa partita affronterà poi ai quarti di finale il vincente di Novak Djokovic-Lorenzo Musetti, ottavo di finale che si disputerà quest'oggi come terzo incontro sempre sul Court Rainier III (questa sfida sarà dunque dopo Hurkacz-Sinner e Jarry-Tsitsipas e prima di Medvedev-Zverev). A differenza dei primi due appena citati, l'altro azzurro impegnato ...

