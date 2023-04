ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner | “Non so se farò parte dei nuovi Big-3 | lavoro duro per vincere”

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha centrato l’obiettivo: approdare ai quarti di finale del Masters1000 di. Una vittoria difficile contro il n.13 del mondo Hubert Hurkacz. L’azzurro è stato costretto alla rimonta, annullando un match-point, con il punteggio di 3-6 7-6 (6) 6-1. “Quando lui serve bene non c’è molto da fare, provi a giocarti la tua chance sperando magari che metta una seconda o che faccia un errore. Fino al set e break sotto non ho avuto occasioni importanti. Ma oggi in generale ho risposto bene sulla seconda: la tattica era di stare vicino al campo perché temevo facesse serve&volley. Dal secondo set in poi le chance che ho avuto le ho prese. E nel terzo ho capito che già all’inizio il momento era importante, il break iniziale mi ha avviato verso la vittoria”, ha spiegatoin conferenza stampa. “A ...

Jannik Sinner batte in tre set Hubert Hurkacz, NR. 13 del Ranking, guadagnandosi i quarti di finale all'di. Il ragazzo di San Candido fatica a carburare, dopo aver sprecato due palle - break in apertura, e cede il primo set al polacco, che chiude in 6 - 3; nel secondo il terzo game è ...

