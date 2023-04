ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner non si arrende mai! Annulla un match-point a Hurkacz e approda ai quarti! (Di giovedì 13 aprile 2023) Crederci sempre. Jannik Sinner perde un set, va sotto di un break nel secondo, ma non si arrende e alla fine la spunta contro un ottimo Hubert Hurkacz (n.13 ATP), negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, l’italiano ha faticato a carburare nel primo parziale, mentre il polacco, reduce da due match molto combattuti e vinti nei turni precedenti, aveva maggior confidenza. E’ un po’ così che si giustifica il 6-3. Sotto di un break a inizio della seconda frazione, Sinner è stato abilissimo a trovare l’immediato contro-break e da quel momento la sua partita è stata in costante crescita, pur dovendo Annullare una palla match nel tie-break. Uscito vittorioso 8-6, l’altoatesino ha dominato nel terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Crederci sempre.perde un set, va sotto di un break nel secondo, ma non sie alla fine la spunta contro un ottimo Hubert(n.13 ATP), negli ottavi di finale del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato, l’italiano ha faticato a carburare nel primo parziale, mentre il polacco, reduce da duemolto combattuti e vinti nei turni precedenti, aveva maggior confidenza. E’ un po’ così che si giustifica il 6-3. Sotto di un break a inizio della seconda frazione,è stato abilissimo a trovare l’immediato contro-break e da quel momento la sua partita è stata in costante crescita, pur dovendore una pallanel tie-break. Uscito vittorioso 8-6, l’altoatesino ha dominato nel terzo ...

