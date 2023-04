Atp Montecarlo 2023 | impresa Musetti | battuto Djokovic

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'azzurro sconfigge il numero 1 del mondo negli ottavi. Ai quarti derby con Sinnerdi Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55? chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale,affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

