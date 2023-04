ATP Montecarlo 2023, Casper Ruud eliminato dal qualificato Jan-Lennard Struff (Di giovedì 13 aprile 2023) Il numero 4 del seeding e del mondo, il norvegese Casper Ruud, recente vincitore del torneo ATP 250 dell’Estoril, esce di scena prematuramente a Montecarlo: negli ottavi di finale esce vittorioso dal confronto il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff, che si impone per 6-1 7-6 (6) in un’ora e 45 minuti ed attende ai quarti il vincente del derby russo tra Andrey Rublev e Karen Khachanov. Il primo set ha ben poca storia e dura appena 27?: Struff va subito sul 3-0 non pesante con il break a quindici nel secondo game, Ruud tiene un turno in battuta a zero, ma è un fuoco di paglia, perché Struff vince gli ultimi otto punti del parziale e chiude sul 6-1. Nel secondo parziale invece accade di tutto: Struff dall’1-2 si porta ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Il numero 4 del seeding e del mondo, il norvegese, recente vincitore del torneo ATP 250 dell’Estoril, esce di scena prematuramente a: negli ottavi di finale esce vittorioso dal confronto iltedesco Jan-, che si impone per 6-1 7-6 (6) in un’ora e 45 minuti ed attende ai quarti il vincente del derby russo tra Andrey Rublev e Karen Khachanov. Il primo set ha ben poca storia e dura appena 27?:va subito sul 3-0 non pesante con il break a quindici nel secondo game,tiene un turno in battuta a zero, ma è un fuoco di paglia, perchévince gli ultimi otto punti del parziale e chiude sul 6-1. Nel secondo parziale invece accade di tutto:dall’1-2 si porta ...

