Atp di Montecarlo | impresa di Musetti | battuto Djokovic agli ottavi

Montecarlo – impresa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L'Azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55? chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale, Musetti affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana.

