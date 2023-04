Atp di Montecarlo | Berrettini incredulo | “Mi ritiro | sono infortunato”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 aprile 2023) Matteosi ritira dal torneo di, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano lo ha annunciato su Instagram. Non so da dove cominciare… stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere… questo è difficile”, il posto di, che nell’ultimo anno ha patito diversi infortuni. Nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danese Rune negli ottavi. (Ansa) (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...