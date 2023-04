Atp di Montecarlo, Berrettini: “Agli ottavi sarà difficile, ma me la posso giocare” (Di giovedì 13 aprile 2023) Montecarlo – Una grande partenza, poi il black-out: quindi la rimonta. Ed alla fine un compleanno da festeggiare per Matteo Berrettini, approdato per la prima volta in carriera negli ottavi all’Atp di Monte-Carlo. “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi – ha commentato a caldo l’Azzurro -. Credo un mix di cose: sono partito molto bene ma allo stesso tempo mi sentivo molto teso. E’ un torneo a cui tengo particolarmente, non ho tantissimi match nelle gambe. E’ un periodo un po’ nuovo della mia vita, della mia carriera, ci sta che mi senta un po’ teso. Ho perso quel game ed ho cominciato forse a pensare un po’ troppo. Sì ho avuto anche un set-point, mi ricordo tutto. La cosa più importante però secondo me è che ho reagito. Gli imprevisti ci sono sempre, soprattutto nel tennis e nei tornei a cui tieni particolarmente quindi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– Una grande partenza, poi il black-out: quindi la rimonta. Ed alla fine un compleanno da festeggiare per Matteo, approdato per la prima volta in carriera negliall’Atp di Monte-Carlo. “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi – ha commentato a caldo l’Azzurro -. Credo un mix di cose: sono partito molto bene ma allo stesso tempo mi sentivo molto teso. E’ un torneo a cui tengo particolarmente, non ho tantissimi match nelle gambe. E’ un periodo un po’ nuovo della mia vita, della mia carriera, ci sta che mi senta un po’ teso. Ho perso quel game ed ho cominciato forse a pensare un po’ troppo. Sì ho avuto anche un set-point, mi ricordo tutto. La cosa più importante però secondo me è che ho reagito. Gli imprevisti ci sono sempre, soprattutto nel tennis e nei tornei a cui tieni particolarmente quindi ...

