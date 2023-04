Atletica | Roma Appia Run Pettorale numero 1 per Ilias Aouani

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il neo - primatista italiano della maratona grande favorito della manifestazione- LaRun fa sold out su tutta la linea: esauriti i pettorali per la celebre gara che domenica 16 aprile,...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Il neo-primatista italiano della maratona grande favorito della manifestazione ROMA (ITALPRESS) - La Roma Appia Run fa sold out su tutta la linea: esauriti i pettorali per la celebre gara che domenica ...(Adnkronos) – “La Roma Appia Run fa sold out su tutta la linea: esauriti i pettorali per la celebre gara che domenica 16 aprile, partenza alle ore 9 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadi ...