Atalanta, guai per Hojlund: multa e macchina rimossa dal carroattrezzi (Di giovedì 13 aprile 2023) Disavventura per l'attaccante dell'Atalanta che pare sia stato multato per aver parcheggiato in modo non consono la sua vettura. Leggi su itasportpress (Di giovedì 13 aprile 2023) Disavventura per l'attaccante dell'che pare sia statoto per aver parcheggiato in modo non consono la sua vettura.

Atalanta, guai per Hojlund: multa e macchina rimossa dal carroattrezzi

Mattinata storta in quel di Bergamo per l'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund. Nessun infortunio, ma il giocatore ha visto la sua auto essere portata via dal carroattrezzi. Da quanto si apprende anche da GOAL e da gianlucadimarzio.com, in queste ore i...

Giustizia sportiva, si profilano all'orizzonte nuovi guai per la Juventus

IN relazione alla stessa inchiesta, la FIGC ha reso noto che le posizioni di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari che hanno effettuato "accordi confidenziali in operazioni di...

Allenatori di Serie A, pronto il valzer delle panchine

Guai a distribuire certezze, incertezza compresa. Perché nel giro di poche settimane le cose... Né si prospettano sconvolgimenti per Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Andando verso la seconda metà...

Filone Juve-stipendi, anche l'Atalanta al vaglio della Procura FIGC

I nerazzurri sotto esame insieme ad altri cinque club che hanno avuto rapporti "particolari" coi bianconeri: il punto Possibili guai dalla Procura FIGC per l'Atalanta relativamente al filone stipendi...

Giustizia sportiva, si profilano all'orizzonte nuovi guai per la Juventus

La procura della FIGC ha chiuso le indagini sulla Juventus per presunta violazione della lealtà sportiva nella gestione dei contratti dei calciatori, degli agenti e dei partner commerciali. Il club bi...