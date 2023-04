ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli (Di giovedì 13 aprile 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli Interpelli nazionali agli assistenti amministrativi che vogliano ricoprire il ruolo di DSGA. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli - uil_rua : ascuolaoggi CONCORSO ATA 24 MESI, ALLEGATO G PER SCELTA SEDI La domanda va inviata dalle ore 9.00 del 27 aprile… - uil_rua : Scuola & Concorsi ( - orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli - marcuccimauriz : RT @WorkISJob: CONCORSO PER BIDELLI CON TERZA MEDIA: ASSUNZIONI PERSONALE ATA, COME PRESENTARE LA DOMANDA #workisjob -