Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : ASUS ZenFone 10 appare su Geekbench, ecco i punteggi e alcune specifiche - gigibeltrame : Asus Zenfone 10, conferme sull'hardware grazie a Geekbench #digilosofia - HDblog : Asus Zenfone 10, conferme sull'hardware grazie a Geekbench - TuttoAndroid : Patch di sicurezza e altre novità per questi smartphone Samsung e ASUS -

9 68.1 x 146.5 x 9.1 mm 5.9 pollici - 2400x1080 px Samsung Galaxy S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm 6.1 pollici - 2340x1080 px Clicca qui per il confronto completo ' Migliori smartphone compatti:...A un anno dall'ultimo modello, la piattaforma di benchmark Geekbench 'tradisce' l'esistenza dell'10. Sarà un dispositivo di fascia alta dotato di diverse specifiche d'eccellenza. E la specifica da cui partire è sicuramente il processore: ovviamente, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il ...9 Non sorprende che il futuro10 utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, considerando che la lineaannovera per tradizione smartphone di fascia alta. Il ...

ASUS Zenfone 10 avvistato su Geekbench: specifiche tecniche e ... Hardware Upgrade

Pare che ci stiamo addentrando in una nuova “epoca d’oro” degli smartphone Android top di gamma compatti, una categoria che dopo anni di soli “padelloni” con il mitico Xperia Z Comapct come unica ecce ...Asus ha in serbo un nuovo top di gamma per la sua linea ZenFone: il successore dello ZenFone 9 già stato avvistato nel database online di Geekbench. Come sempre, il sito ha rivelato alcune specifiche ...