Assoluti di Nuoto, Paltrinieri torna ai 400 stile: “Gara in funzione dei Mondiali” (Di giovedì 13 aprile 2023) Riccione – Take your marks. Comincia la competizione. Cinque giornate di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione fino a lunedì 17 aprile. Sessantotto titoli italiani da conquistare e il pass per Fukuoka 2023 nel mirino. Gli Assoluti UnipolSai primaverli di Nuoto, come da tradizione, fungono da crocevia per Olimpiadi, Mondiali ed Europei, insieme all’appendice estiva del Trofeo Settecolli che completa la squadra, e in questo caso per i campionati del mondo che si svolgeranno in Giappone dal 23 al 30 luglio. Si qualificano i vincitori delle finali che ottengono il tempo limite della colonna A e i secondi classificati se ottengono il tempo limite della colonna B della tabella dedicata. Nelle batterie dei 400 stile libero Gabriele Detti chiude davanti a Gregorio Paltrinieri; 3’49?12 per il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023) Riccione – Take your marks. Comincia la competizione. Cinque giornate di gare allo Stadio deldi Riccione fino a lunedì 17 aprile. Sessantotto titoli italiani da conquistare e il pass per Fukuoka 2023 nel mirino. GliUnipolSai primaverli di, come da tradizione, fungono da crocevia per Olimpiadi,ed Europei, insieme all’appendice estiva del Trofeo Settecolli che completa la squadra, e in questo caso per i campionati del mondo che si svolgeranno in Giappone dal 23 al 30 luglio. Si qualificano i vincitori delle finali che ottengono il tempo limite della colonna A e i secondi classificati se ottengono il tempo limite della colonna B della tabella dedicata. Nelle batterie dei 400libero Gabriele Detti chiude davanti a Gregorio; 3’49?12 per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Assoluti di Nuoto, Paltrinieri torna ai 400 stile: “Gara in funzione dei Mondiali” - angelo_perfetti : Assoluti di Nuoto, Paltrinieri torna ai 400 stile: “Gara in funzione dei Mondiali” - nuotopuntocom : Nuoto•com | RaiPlay per gli Assoluti. Riguarda le gare. - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Assoluti 2023. Le foto ufficiali di DeepBlueMedia. -