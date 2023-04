Assegno unico e misure per le famiglie: cosa prevede il piano collegato al Def (Di giovedì 13 aprile 2023) Uno degli atti più importanti di un esecutivo. Un marchio di fabbrica, in grado di indirizzare risorse, politiche economiche e anche il giudizio dei propri elettori. Rafforzare l'Assegno unico e le misure per le famiglie con figli e nuclei numerosi. È quanto prevede il piano nazionale di riforme che accompagna il Def. “In correlazione con l'attenzione che nella delega fiscale verrà riservata alle famiglie, sono allo studio misure, nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell'Assegno unico, aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Uno degli atti più importanti di un esecutivo. Un marchio di fabbrica, in grado di indirizzare risorse, politiche economiche e anche il giudizio dei propri elettori. Rafforzare l'e leper lecon figli e nuclei numerosi. È quantoilnazionale di riforme che accompagna il Def. “In correlazione con l'attenzione che nella delega fiscale verrà riservata alle, sono allo studio, nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell', aiutare lecon figli neonati e lenumerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la ...

