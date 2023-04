Ascolti TV | Mercoledì 12 Aprile 2023. Luce Dei Tuoi Occhi riparte dal 16.5% (2,7 mln), Pretty Woman si difende col 15.2% (2,5 mln). Male Back To School (5.5% – 840k) doppiato da Chi l’ha Visto (10.9% – 1,76 mln) e Rocco Schiavone (10.8% – 1,89 mln). Flop per A Casa Tutti Bene (0.8% – 139k) (Di giovedì 13 aprile 2023) Luce dei Tuoi Occhi 2 Nella serata di ieri, Mercoledì 12 Aprile 2023, su Rai1, in onda per la trentunesima volta, Pretty Woman ha interessato 2.529.000 spettatori pari al 15.2% (qui gli Ascolti di Tutti i passaggi). Su Canale 5 l’esordio della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto davanti al video 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 la quinta stagione di Rocco Schiavone ha interessato 1.888.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle 0.17 – la seconda puntata di Back to School ha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 14 minuti: ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 aprile 2023)dei2 Nella serata di ieri,12, su Rai1, in onda per la trentunesima volta,ha interessato 2.529.000 spettatori pari al 15.2% (qui glidii passaggi). Su Canale 5 l’esordio della fictiondei2 ha raccolto davanti al video 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 la quinta stagione diha interessato 1.888.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle 0.17 – la seconda puntata ditoha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 14 minuti: ...

