Ascolti tv ieri | flop Back to School | Pretty Woman tallona Luce dei tuoi Occhi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Come rivelano glitv di, mercoledì 12 aprile 2023, la seconda puntata ditoha registrato 840.000 telespettatori, 5.5% di share (sette giorni fa 1.081.000 spettatori e 7.5%). Dati non particolarmente incoraggianti per Italia 1 e Federica Panicucci, meno seguita rispetto a quando c'era Nicola Savino al timone della trasmissione (seconda puntata di un anno fa 1.430.000 e 7.6%). In calo anche la serie su Rai2 Rocco Schiavone che, dopo aver registrato al debutto della scorsa settimana 2.170.000 telespettatori, 11.8% di share, il secondo appuntamento ha totalizzato 1.888.000 spettatori, 10.8%. Dii seguito glitv degli altri canali: Canale 5dei2.707.000, 16.5% Rai1...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ascolti TV 12 aprile 2023 auditel ieri sera: Luce dei tuoi occhi 2 o Pretty Woman - #Ascolti #aprile #auditel #sera… - CorriereCitta : #AscoltiTv Luce dei tuoi occhi 2 e Pretty Woman, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di mercoledì 12 aprile 202… - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Si sono verificati due incidenti sul lavoro in provincia di Siena nella giornata di oggi… - micene_return : RT @Claplaz: Lunedì il programma di @InArteMorgan ha fatto una media di 344 mila telespettatori. Ieri sera una media di 365 mila telespetta… - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Ascolti tv nella serata di ieri, martedì 11 aprile 2023 -

Nella serata dila Warner Bros. Discovery ha annunciato i suoi numerosissimi piani per il futuro, così come il ...12 stagioni dal 2007 al 2019 e ha portato alla rete un grande successo di......mattina, mentre negli uffici di RaiCom a Roma gli consegnavano la targa per il Disco di platino del brano (edito da RaiCom, come tutta la colonna sonora, ha più di 50 milioni disu ......di: share al 22.4% Anticipazioni bomba a parte Roberto Farnesi ha utilizzato i suoi profili social anche per ringraziare tutti coloro che quotidianamente seguono la soap. La puntata di, ...

Ascolti tv, lunedì 10 aprile 2023: Sanremo 2023 – Tra palco e realtà (11.5%), Belle & Sebastien (13.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Aurora chiamata in Procura per essere ascoltata come testimone sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la romena che viveva a Jesi e scomparsa all’età di 27 anni, il 12 marzo dello scorso anno. La giovane ...Ascolti tv ieri sera: il debutto della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi e i competitor Serata ricca di offerte televisive quella di ieri, mercoledì ...