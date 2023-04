Ascolti tv | i dati di giovedì 12 aprile

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nella serata di ieri bene la fiction Mediaset Nella serata di ieri, mercoledì 122023, su Rai1, in onda ancora una volta in replica il film Pretty Woman ha interessato 2.529.000 spettatori pari al 15.2%. Su Canale 5 l’esordio della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 la quinta stagione di Rocco Schiavone ha portato a casa 1.888.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Back to School ha intrattenuto 840.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 14 minuti: 687.000 – 3.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.761.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% (presentazione di 10 minuti: 1.331.000 – 6.9%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 539.000 spettatori con il 3.9% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.