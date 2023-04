Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 12 aprile 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 12 aprile 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Pretty Woman ha totalizzato 2529 spettatori (15,22% di share). La fiction Luce dei tuoi occhi 2 su Canale5 ha conquistato in media 2707 spettatori (share 16,49%). La puntata di Back to School 2 su Italia1 ha realizzato 840 spettatori (5,51%); su Rai2 la serie tv Rocco Schiavone – Il viaggio continua ha portato a casa 1882 spettatori (10,84%) nel primo episodio e 1458 (11,15%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1761 spettatori (10,91%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 13 aprile 2023)TV: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Pretty Woman ha totalizzato 2529 spettatori (15,22% di share). La fiction Luce dei tuoi occhi 2 su Canale5 ha conquistato in media 2707 spettatori (share 16,49%). La puntata di Back to School 2 su Italia1 ha realizzato 840 spettatori (5,51%); su Rai2 la serie tv Rocco Schiavone – Il viaggio continua ha portato a casa 1882 spettatori (10,84%) nel primo episodio e 1458 (11,15%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1761 spettatori (10,91%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ascolti tv i dati di giovedì 12 aprile - #Ascolti #giovedì #aprile - infoitcultura : Ascolti tv, i dati di giovedì 12 aprile - AroundTheGameIT : Per quanto riguarda il 'successo televisivo' del Play-In in sè, invece: Gli ascolti del 2020 per fattori contestua… - AroundTheGameIT : ?? Play-In e ascolti TV: come sono i numeri degli “spareggi”? Il Play-In è un prodotto che funziona? Cosa dicono i… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 12 aprile -