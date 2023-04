Ascolti Tv 12 Aprile 2023 | Luce dei tuoi occhi ricomincia bene

(Di giovedì 13 aprile 2023) In 2,7 milioni per la fiction Mediaset Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Mercoledì 12: Standard Auditel Palinsesti 12 04 23 Standard Auditel Fasce 12 04 23 (Nella fotodei) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 12: vince Luce dei tuoi occhi 2. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5, Luce ...Luce dei tuoi occhi 2 torna e vince ma non convince: Pretty Woman segue a ruota, disastro Italia 1 con Back to school: ecco i ...LECCE - Un omaggio alle band e ai musicisti che hanno fatto la storia dell'hard rock con esibizioni live, racconti ein vinile: venerdì 14 e sabato 15le Officine Cantelmo di Lecce ospitano la prima edizione del festival 'Thunder and lightning', organizzato dall'associazione musicale Prog On in ...

Ascolti tv mercoledì 12 aprile 2023: Pretty Woman 2,5 mln (15.2%), Luce dei tuoi occhi 2 2,7 mln (16.5%) Tvblog

