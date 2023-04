ASCOLTI TV 12 APRILE 2023: LUCE DEI TUOI OCCHI (16,5%), PRETTY WOMAN (15,2%), CHI L’HA VISTO (10,9%), ROCCO SCHIAVONE (10,8%), EXPLOIT TRONI (29,7%), TG5 (22,8%) RAGGIUNGE IL TG1 (23,7%) (Di giovedì 13 aprile 2023) ASCOLTI TV 12 APRILE 2023 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3163 38.85 PT – 7508 39.34 24 – 3121 38.34 PT – 7374 38.63 Tg1 Rassegna Stampa – 247 9.37Tg1 – 882 17.32Tg1 Mattina – 589 11.89UnoMattina – 797 17.37Storie Italiane – 818 18.72 + 1011 23.24Tg1 Speciale – 816 15.16È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1838 18.01Tg1 + Tg1 Ec. – 3075 24.80 + 2196 18.04Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1650 13.45Oggi è un Altro Giorno – 1669 16.19Paradiso delle Signore – 1780 20.66Pres. Vita in Diretta – 1723 20.87Vita in Diretta – 2156 22.72L’Eredità – 2876 23.21L’Eredità – 3984 25.60Tg1 – 4388 23.65Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4109 20.74 + 4315 22.11PRETTY WOMAN – 2529 15.22Porta a Porta + Viva Rai2! – 635 9.86 + 280 9.51 Prima Pagina – 562 17.16Tg5 – 1188 23.35Mattino 5 News – 929 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 aprile 2023)TV 12· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3163 38.85 PT – 7508 39.34 24 – 3121 38.34 PT – 7374 38.63 Tg1 Rassegna Stampa – 247 9.37Tg1 – 882 17.32Tg1 Mattina – 589 11.89UnoMattina – 797 17.37Storie Italiane – 818 18.72 + 1011 23.24Tg1 Speciale – 816 15.16È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1838 18.01Tg1 + Tg1 Ec. – 3075 24.80 + 2196 18.04Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1650 13.45Oggi è un Altro Giorno – 1669 16.19Paradiso delle Signore – 1780 20.66Pres. Vita in Diretta – 1723 20.87Vita in Diretta – 2156 22.72L’Eredità – 2876 23.21L’Eredità – 3984 25.60Tg1 – 4388 23.65Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4109 20.74 + 4315 22.11– 2529 15.22Porta a Porta + Viva Rai2! – 635 9.86 + 280 9.51 Prima Pagina – 562 17.16Tg5 – 1188 23.35Mattino 5 News – 929 ...

