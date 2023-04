Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano: l'imprenditore russo è evaso il 22 marzo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Ministro della giustizia, Carlo, ha disposto nei giorni scorsidi natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli inquirenti italiani hanno identificato 4-5 persone legate all’intelligence russa che hanno aiutato il figlio de… - MarcoFattorini : Per Artem Uss, imprenditore-spia accusato di acquistare tecnologia per l’invasione in Ucraina, ai domiciliari in It… - peppeprovenzano : Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e “a… - Giusepp34637041 : RT @TgLa7: #Nordio incarica ispettori su evasione Artem #Uss, l'uomo di affari russo che era ai domiciliari a Basiglio - universo_astro : RT @riccardomagi: Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,invece,d… -