Arriva una vippona da Silvia Toffanin dopo le polemiche | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) In queste ultime settimane ci sono state diverselegate al fatto che a Verissimo non siano passati gli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7, almeno quelli che sonoti fino alla puntata finale. Nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon è stata invitata daa commentare la sua esperienza. Pare proprio che la decisione sia dovuta alla mancanza di eleganza e alla troppa maleducazione in questa edizione. La modella, in merito alla mancata partecipazione alla trasmissione tv, ha spiegato sui social che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio. Ed in effetti non si può dire che Nikita si sia comportata male, sia stata maleducata o abbia detto parolacce, anzi tutt’altro. Fatto sta che i fan del GF Vip 7, presto avranno un vippone nello studio della. E no, non ...