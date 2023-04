Arrestato Jack Teixeira: è lui la presunta talpa che ha diffuso i documenti riservati Usa. “Atto criminale e deliberato” (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo hanno trascinato fuori dalla sua abitazione in calzoncini corti e t-shirt, mani incrociate dietro la testa e agenti armati che gli puntavano le armi contro. Come rivela un video diffuso dalla Cnn, è stato Arrestato Jack Teixeira, il 21enne aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts identificato come la presunta talpa dei documenti top secret Usa. Il suo nome era stato diffuso dal New York Times nelle scorse ore, ma adesso arriva la conferma che è lui il principale sospettato di essere la talpa dei Pentagon leaks. La diffusione dei documenti classificati è stata definita dal portavoce della Difesa Usa come “un Atto criminale deliberato” e le forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo hanno trascinato fuori dalla sua abitazione in calzoncini corti e t-shirt, mani incrociate dietro la testa e agenti armati che gli puntavano le armi contro. Come rivela un videodalla Cnn, è stato, il 21enne aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts identificato come ladeitop secret Usa. Il suo nome era statodal New York Times nelle scorse ore, ma adesso arriva la conferma che è lui il principale sospettato di essere ladei Pentagon leaks. La diffusione deiclassificati è stata definita dal portavoce della Difesa Usa come “un” e le forze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Fbi ha arrestato Jack Teixeira, il 21enne aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts identificato come la… - repubblica : Usa, arrestato dall'Fbi il 21enne Jack Teixeira, accusato di essere la talpa. Perquisita la sua abitazione - Piergiulio58 : Fuga documenti Pentagono, arrestato Jack Teixeira: è accusato di essere la talpa. Il 21enne è membro dell'intellige… - estero24hnews : @estero24hnews #NEW Jack Teixeira è stato arrestato per la fuga di documenti dell'intelligence statunitense. - Matteo_Gazzini : La FBI ha arrestato la talpa del “Pentagon Leak” tale Jack Teixeira di 21 anni. Un ragazzino di vent’un anni fa tr… -