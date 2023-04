Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, è… - infoitinterno : Curava in tutto il boss durante la latitanza: arrestata Laura Bonafede, maestra e compagna di Messina Denaro - infoitinterno : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro - wltv6 : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agev… - News24Italy : #Messina Denaro, arrestata l'insegnante Laura Bonafede -

... su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico diBonafede , indagata per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per ...Bonafede, che aveva anche incontrato Messina Denaro mentre faceva la spesa in un supermercato, è figlia del defunto capomafia di Campobello e moglie di un ergastolano, entrambi fedelissimi del ...Così rimpiangendo di non poterlo incontrare scriveva, in una lettera scoperta dai carabinieri, e indirizzata a Matteo Messina Denaro,Bonafede,oggi, per favoreggiamento. Era dicembre ...

Laura Bonafede: l'amante di Matteo Messina Denaro è stata arrestata Today.it

La donna era stata ripresa all'interno del supermercato di Campobello col boss, due giorni prima dell'arresto. Che accudiva e per il quale faceva la spesa: era uno dei perni della latitanza. Indagata ...Laura Bonafede, la maestra che sarebbe stata l'amante di Matteo Messina Denaro, è stata arrestata dai carabinieri del Ros con l'accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal ...