Arrestata Laura Bonafede | la maestra amante di Messina Denaro | “Ha favorito il superlatitante Indagata anche la figlia

I Carabinieri del Ros hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, l'insegnanteBonafede, nell'ambito dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha portato alla cattura a Palermo del boss latitante Matteo Messina Denaro e di altri indagati. La donna, maestra in una scuola di ...Bonafede , maestra e figlia maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, è stataper favoreggiamento e procurata inosservanza di pena . La donna ...In questa edizione: - Prime reazioni in borsa sui nuovi vertici delle partecipate - Berlusconi in costante miglioramento ma resta in intensiva -Bonafede, aiutava Messina Denaro - Uccide moglie e suocera davanti ai figli, arrestato 50enne ad Arezzo - Trovata morta Julia Ituma, stella della pallavolo - Venerdì nero per lo ...

Messina Denaro: arrestata Laura Bonafede, l’insegnante che incontrava il boss al supermercato Il Fatto Quotidiano

Indagata anche la figlia. Il Gp: “Tra loro intimità familiare pluridecennale” Palermo, 13 apr. – I carabinieri del Ros, su richiesta della Dda di Palermo, hanno arrestato per favoreggiamento e procura ...Stamane il Ros, con il supporto dell’arma territoriale, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di palermo, su richiesta ...