Arrestata l' amante Messina Denaro | è la maestra Laura Bonafede

Leggi Anche Messina Denaro, indagata l'exMaria Mesi - Perquisizioni anche nella casa del fratello a Bagheria Indagata la figlia di Laura Bonafede È indagata per favoreggiamento e procurata ...È statacon l'accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'...del capomafia, la donna era stata infatti immortalata con lui in un supermercato di ...Laura Bonafede,la donna di Messina Denaro Laura Bonafede farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia durante la latitanza. La Procura aveva chiesto invece per la ...

Matteo Messina Denaro, arrestata per favoreggiamento l'amante TGCOM

I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss ...Laura Bonafede., 55 anni, è accusata di aver favorito la lunga latitanza del boss, con il quale avrebbe intrattenuto una relazione. Tra i due una fitta corrispondenza ...