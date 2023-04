Arrestata l’amante di Messina Denaro In cella Laura Bonafede | maestra e figlia dello storico boss

(Di giovedì 13 aprile 2023) PALERMO. I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agevolato Cosa nostradi Campobello di Mazara, Leonardo. Per anni ... sul sito.

Laura Bonafede,la donna di Messina Denaro Farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia durante la latitanza.'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo