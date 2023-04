Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Fbi ha arrestato Jack Teixeira, il 21enne aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts identificato come la… - fisco24_info : Arrestata la presunta talpa dei leak Usa, è un aviatore di 21 anni: E' Jack Teixeira, un 21enne della Guardia Nazio… - bizcommunityit : Arrestata la presunta talpa dei leak Usa, è un aviatore di 21 anni - Nord America - Scusainanticipo : Arrestata la presunta talpa dei leak Usa, è un aviatore di 21 anni - Nord America - ANSA - Italia_Notizie : Arrestata la talpa dei documenti rubati agli Usa: è Jack Teixeira, un 21enne della Guardia Nazionale -

Chi è Jack Teixeira, la presuntadei file rubati del Pentagono La presuntaera il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati scaricati i file segreti del ...Le autorità federali hanno arrestato Jack Teixeira , il 21enne del reparto di intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts che si ritiene sia responsabile della fuga di centinaia di ...NEW YORK - Il New York Times ha dato un nome allapiù ricercata dagli Stati Uniti. Secondo interviste e documenti esaminati dal quotidiano statunitense, ci sarebbe il 21enne Jack Teixeira all'origine della fuga di segreti governativi che ...

NYT: arrestata la presunta talpa, è un 21enne della Air National Guard. Mina russa a Zaporizhzhia - Mosca: “Ue non ha capito che le sanzioni la danneggiano” - Mosca: “Ue non ha capito che le sanzioni la danneggiano” RaiNews

L'Fbi ha arrestato la presunta talpa dei 'Pentagon leak'. Lo riferiscono alcuni media Usa. Si chiama Jack Teixeira. Il suo nome lo aveva rivelato il New York Times che, dopo interviste e analisi di ...L'Fbi ha subito perquisito la sua abitazione e in serata è stato arrestato: la Cnn ha trasmesso le immagini ... perché dalle prime ricostruzioni sembra quasi una talpa per gioco, uno che aveva ...