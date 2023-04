Armando Incarnato lascia Uomini e Donne? Oggi il confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti (Di giovedì 13 aprile 2023) È da sempre stato uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile Armando Incarnato, volto noto di Uomini e Donne. E proprio lui pochi giorni fa è stato protagonista di un’accesa discussione: Gianni Sperti, opinionista della trasmissione di Canale 5, Riccardo Guarnieri e la dama Aurora Tropea si sono scagliati contro Armando. Il motivo? Secondo loro lui ha un manager fuori che gestisce tutto, ha addirittura una fidanzata e ha tentato il provino per partecipare al GF VIP. Accuse infondate, secondo il cavaliere, che ha sempre detto la sua e non si è mai risparmiato. E che, quasi in lacrime, ha lasciato la trasmissione. Ma ritornerà in studio? Armando Incarnato minaccia Maria De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) È da sempre stato uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, volto noto di. E proprio lui pochi giorni fa è stato protagonista di un’accesa discussione:, opinionista della trasmissione di Canale 5, Riccardo Guarnieri e la dama Aurora Tropea si sono scagliati contro. Il motivo? Secondo loro lui ha un manager fuori che gestisce tutto, ha addirittura una fidanzata e ha tentato il provino per partecipare al GF VIP. Accuse infondate, secondo il cavaliere, che ha sempre detto la sua e non si è mai risparmiato. E che, quasi in lacrime, hato la trasmissione. Ma ritornerà in studio?minacciaDe ...

